MacPaw призупиняє роботу свого простору для івентів в Києві: причина

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Ірина Маймур
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Компанія MacPaw тимчасово зупиняє роботу інноваційного простору MacPaw Space у Києві.

Про це повідомив засновник компанії Олександр Косован.

Як пояснює Косован, рішення пов’язане з переосмисленням бізнес-пріоритетів і наслідками обстрілу, що пошкодив будівлю простору в грудні 2024 року.

Тепер компанія фокусуватиме ресурси на розробці продуктів і підтримці України.

Водночас засновник MacPaw зазначив, що спільнота MacPaw Space продовжить існувати, а в майбутньому не виключають відкриття оновленого простору — MacPaw Space 2.0.

MacPaw Space відкрився у 2021 році на Великій Васильківській, 100. За цей час у просторі відбулося понад 400 заходів, які відвідали близько 50 000 гостей. Тут проводили хакатони, презентації стартапів, благодійні події, а також експонувалася виставка вінтажної техніки Apple.

Після початку повномасштабного вторгнення простір став волонтерським штабом: тут збирали аптечки й координували допомогу. Загалом на підтримку українських військових через події в MacPaw Space вдалося зібрати близько 8 млн грн.

Фото: MacPaw Space

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Опубліковано: 30 квітня 2025
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