У застосунку "Київ Цифровий" з'явилися нові опитування щодо найменування трьох скверів

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Валерія Гуржий
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У застосунку "Київ Цифровий" з'явилися три нових опитування щодо найменування скверів у Шевченківському районі.

Про які сквери йдеться:

  • на розі вулиць Богдана Хмельницького та Олеся Гончара хочуть найменувати сквер на честь Сергія Виноградського – всесвітньо відомого українського вченого, мікробіолога, одного з піонерів у розумінні ролі мікроорганізмів в природних екосистемах.
  • на вулиці Прорізній в межах будинків № 4, 6, 8 пропонують назвати сквер "Музичний" на честь Музичного провулку, який пролягав поруч до 1941 року та був осередком музичного і культурного життя Старого Києва.
  • між вулицями Герцена та Овруцького пропонують найменувати сквер на честь Імама Шаміля – видатного релігійного, політичного і військового лідера Кавказу, який очолював боротьбу гірських народів Дагестану та Чечні проти російської імперії у ХІХ столітті.
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Опубліковано: 02 травня 2025
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