У застосунку "Київ Цифровий" з'явилися нові опитування щодо найменування трьох скверів
У застосунку "Київ Цифровий" з'явилися три нових опитування щодо найменування скверів у Шевченківському районі.
Про які сквери йдеться:
- на розі вулиць Богдана Хмельницького та Олеся Гончара хочуть найменувати сквер на честь Сергія Виноградського – всесвітньо відомого українського вченого, мікробіолога, одного з піонерів у розумінні ролі мікроорганізмів в природних екосистемах.
- на вулиці Прорізній в межах будинків № 4, 6, 8 пропонують назвати сквер "Музичний" на честь Музичного провулку, який пролягав поруч до 1941 року та був осередком музичного і культурного життя Старого Києва.
- між вулицями Герцена та Овруцького пропонують найменувати сквер на честь Імама Шаміля – видатного релігійного, політичного і військового лідера Кавказу, який очолював боротьбу гірських народів Дагестану та Чечні проти російської імперії у ХІХ столітті.
Опубліковано: 02 травня 2025