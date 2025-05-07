Кінотеатр "Промінь" на Харківському шосе перетворять на ветеранський центр: що там буде

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Ірина Маймур
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На Харківському шосе на базі колишнього кінотеатру "Промінь" створюють центр для ветеранів.

Ремонтні роботи вже стартували, повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Новий простір облаштують для фізичної та юридичної підтримки військових. У будівлі будуть спортзал для реабілітації, приміщення для консультацій, отримання соцпослуг і конференц-залу.

Проєкт реалізує команда Kyiv Military Hub у партнерстві з мерією Риги та міжнародними організаціями Samaritan International з Італії, Латвії, Австрії, Німеччини й України.

Кінотеатр "Промінь" відкрили у 1958 році. У 2016-му тут провели капремонт, а в 2020-му оновили фасад, встановили пандуси й облаштували доступну вбиральню. До останнього в "Промені" працювали два екрани.

Фото: Марина Хонда; Google Maps; Віталій Бадьорий

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Опубліковано: 07 травня 2025
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