Кінотеатр "Промінь" на Харківському шосе перетворять на ветеранський центр: що там буде
На Харківському шосе на базі колишнього кінотеатру "Промінь" створюють центр для ветеранів.
Ремонтні роботи вже стартували, повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.
Новий простір облаштують для фізичної та юридичної підтримки військових. У будівлі будуть спортзал для реабілітації, приміщення для консультацій, отримання соцпослуг і конференц-залу.
Проєкт реалізує команда Kyiv Military Hub у партнерстві з мерією Риги та міжнародними організаціями Samaritan International з Італії, Латвії, Австрії, Німеччини й України.
Кінотеатр "Промінь" відкрили у 1958 році. У 2016-му тут провели капремонт, а в 2020-му оновили фасад, встановили пандуси й облаштували доступну вбиральню. До останнього в "Промені" працювали два екрани.
Фото: Марина Хонда; Google Maps; Віталій Бадьорий