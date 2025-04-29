Дивіться, який вигляд матиме перший безбар'єрний маршрут у Бучі
У Бучі вулиця Енергетиків стане першим повноцінним безбар’єрним маршрутом у місті. Частина вулиці буде пішохідною, але з можливістю проїзду сервісного транспорту й доступом до закладів.
Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.
Ідеться не лише про нову інфраструктуру, а й про простір, у якому буде зручно всім – людям з інвалідністю, батькам із візочками, старшим людям та дітям.
Проєкт передбачає нове покриття, озеленення, сучасне освітлення, зони відпочинку, безпечні переходи та заміну застарілих комунікацій. Фінансуватимуть проєкт з міського і обласного бюджетів, коштом бізнесу та міжнародної підтримки.
Фото: Анатолій Федорук
Опубліковано: 29 квітня 2025
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