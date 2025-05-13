В "Українському Домі" відкриють виставку про культових київських художників

23 травня в національному центрі "Український Дім" відкриється виставка “ПроЗорі”, присвячена культовим київським художникам: Аді Рибачук і Володимиру Мельніченку (АРВМ), Федору Тетяничу, Валерію Ламаху та Флоріану Юр’єву.

Вони створили знакові монументальні об'єкти післявоєнного Києва — від мозаїк Центрального автовокзалу, Річпорту й аеропорту "Бориспіль" до легендарної "Літаючої тарілки" на Либідській.

"Літаюча тарілка" Флоріана Юрьєва

Однак їхня творчість не обмежувалася лише монументалістикою. Валерій Ламах таємно писав "Книгу схем", в якій викладав власну світоглядну теорію.

Ескіз мозаїчного панно для інтер’єру Палацу піонерів у Києві (нині Київський Палац дітей та юнацтва) Ади Рибачук

Ада Рибачук і Володимир Мельніченко розробили своєрідну "філософію життя" й зверталися до тем колективної травми та пам'яті. Флоріан Юр'єв створив унікальну теорію "музики кольору", що поєднувала колір, музику та поезію в цілісну мистецьку систему. А Федір Тетянич придумав філософсько-естетичну концепцію "Фрипулья" — вчення про людину й космос як цілісний організм.

Ескіз мозаїчного панно для оформлення екстер'єру будинку на Брест-Литовському шосе Валерія Ламаха

В експозиції покажуть понад 200 робіт: живопис, графіку, скульптуру, архівні матеріали, спогади й фото. Частину творів представлять уперше, зокрема сторінки “Книги схем” Ламаха, естампи з циклу “Хіросіма” АРВМ та інші. Доповнять експозицію мультимедійні інсталяції, мапінг і звук, що створять імерсивний ефект.

Ернест Котков і Валерій Ламах біля панно "Дніпро — торгівельний шлях" на річвокзалі

Також у межах проєкту "ПроЗорі" проведуть кілька виставок на інших локаціях:

“Приснився мені сон. Федір Тетянич” — виставка в артфундації “Дукат”, присвячена темам космосу та безмежжя у творчості митця;

“Коли руйнується світ” — документальний проєкт у центрі “Жива пам’ять” про меморіал Бабиного Яру, який АРВМ створювали для конкурсу у 1965 році;

“Щоденник Ади Рибачук” — виставка в музеї АРВМ, заснована на особистих записах художниці про творчість, стосунки та життя з Володимиром Мельніченком.

Фото: пресслужба "Українського Дому"; Archive UU