Квест до Дня Києва: Fujifilm і Hey Guide запрошують дослідити місто

Компанія Fujifilm спільно з Hey Guide влаштує квест із трьома маршрутами до Дня Києва. Кожен із них заснований на особистій карті міста трьох людей, для яких Київ є джерелом натхнення та сили. Це рестораторка Олена Борисова, актор Віталій Ажнов і фотограф Саша Маслов.

У кожному маршруті буде п’ять точок, пов’язаних із пам’яттю, ритмом і сенсами міста.

Квест почнеться 25 травня об 11:00 на першій локації, яку оголосять напередодні. Там можна буде отримати паспорт киянина, який проведе учасників крізь усі етапи квесту. Кількість місць обмежена — всього 150.

На деяких зупинках учасників зустрічатиме команда організаторів з камерами Instax, щоб допомогти зафіксувати цей день на плівці. На фінальній локації після проходження маршруту учасники отримають подарунки від Fujifilm.