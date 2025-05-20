Квест до Дня Києва: Fujifilm і Hey Guide запрошують дослідити місто

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Валерія Гуржий
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Компанія Fujifilm спільно з Hey Guide влаштує квест із трьома маршрутами до Дня Києва. Кожен із них заснований на особистій карті міста трьох людей, для яких Київ є джерелом натхнення та сили. Це рестораторка Олена Борисова, актор Віталій Ажнов і фотограф Саша Маслов.

У кожному маршруті буде п’ять точок, пов’язаних із пам’яттю, ритмом і сенсами міста.

Квест почнеться 25 травня об 11:00 на першій локації, яку оголосять напередодні. Там можна буде отримати паспорт киянина, який проведе учасників крізь усі етапи квесту. Кількість місць обмежена — всього 150.

На деяких зупинках учасників зустрічатиме команда організаторів з камерами Instax, щоб допомогти зафіксувати цей день на плівці. На фінальній локації після проходження маршруту учасники отримають подарунки від Fujifilm.

А ви хочете піти на цей квест?
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Опубліковано: 20 травня 2025
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