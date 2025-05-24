У Києві запустили екскурсійні поїздки на ретро-трамваї 1892 року

У Києві проїхатися на ретро-трамваї 1892 року можна від станції метро "Лісова" до Музею міського електротранспорту.

Про це повідомили у КМДА.

Нещодавно завершився перший етап його реставрації, яку проводили майстри Дарницького депо. Під час робіт вони провели такі роботи:

відновили ходову частину;

відремонтували трамвайний візок;

виконали окремі роботи з оздоблення інтер’єру салону.

Далі ще планують відновити його первісний вигляд. Очікується, що повна реставрація завершиться навесні 2026 року.

Фото: КМДА