Фотозони, інсталяції та двометровий букет: що буде цього сезону на ВДНГ

У Києві на території національного комплексу “Експоцентр України” стартувало "Квітоліто", в рамках якого встановлять квіткові фотозони, авторські інсталяції та зони для відпочинку.

Про це повідомили у пресслужбі ВДНГ.

Тематикою цього сезону є розквіт, про що нагадуватимуть декорації: встановлений біля урбан-парку квітковий знак "Розквітай", квіткові овечки біля Animal Park і гойдалка неподалік "Парку гойдалок", а також зелені зони та яскраві квіткові акценти на локаціях. Символом літа й головним артобʼєктом сезону стане великий букет заввишки 2 метри, який розмістять між 8 і 10 павільйонами.

Також на ВДНГ з'явилися нові локації для відпочинку й дозвілля: перформанс-павільйон КИТ, музей математики "КУБОЇД", книгарня-кав’ярня Book.ua, кафе "Кулдім", ресторан "Стрічка", кав’ярня Coffee Bar Li, заклад DOT TEA, парк розваг "Шуміленд" і глемпінг Namety. Крім того, у спортивному кластері клубу Rejo відкриються два нових вуличні корти для падел-тенісу, а для дітей — новий автоспортивний проєкт.

Працюватимуть і басейн просто неба, "Оранжерея", культурний простір "В'ява", "Парк гойдалок", "Планета метеликів", "Музей науки", "Лемурашник" тощо.

Фото: пресслужба ВДНГ