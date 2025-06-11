Франція підвищує вартість квитків у музеях для туристів не з ЄС

З 1 січня 2026 року великі французькі музеї та пам'ятки, включаючи Лувр, Версальський палац та Тріумфальну арку, запровадять підвищені ціни на вхідні квитки для відвідувачів, які не є резидентами Європейського Союзу.

Про це пише Le Monde.

Лувр у Парижі

Зокрема, вартість квитка до Лувру для туристів з-за меж ЄС зросте з 22 до 30 євро. Цю практику "диференційованих тарифів" також планують застосувати до інших відомих локацій, як-то Опера Гарньє та замок Шамбор, із подальшим розширенням списку до 2027 року.

Основною причиною підвищення цін називають зростання витрат на утримання та реставрацію культурних об'єктів, а також скорочення державного фінансування. Завдяки новій політиці, лише Лувр зможе додатково залучати близько 20 мільйонів євро щороку.

Нові правила поширюватимуться на відвідувачів з країн, що не входять до ЄС, включно з Великою Британією, Норвегією та Швейцарією. Водночас зміни не стосуватимуться громадян ЄС, оскільки європейське законодавство забороняє дискримінацію за національністю у доступі до публічних культурних установ.

Рішення викликало неоднозначну реакцію: деякі критики назвали його дискримінаційним, тоді як прихильники вважають це необхідним кроком для забезпечення фінансової стабільності та належного стану всесвітньо відомих пам'яток.

"Туристи здалеку не вагатимуться заплатити будь-яку ціну, аби зробити селфі з Моною Лізою або насолодитися панорамними видами Парижа з Тріумфальної арки", – заявило виданню джерело у Міністерстві культури Франції.

Фото: Unsplash/Mika Baumeister