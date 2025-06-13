Львів підвищує туристичний збір для іноземців

З 1 січня 2026 року Львів впроваджує нові правила для туристичного збору, що особливо торкнуться іноземних відвідувачів. Таким чином місто прагне залучити більше коштів на розвиток туристичної інфраструктури.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Відтепер для гостей з-за кордону діятиме фіксована ставка туристичного збору у розмірі 1% від вартості проживання — 80 гривень за добу. Раніше цей показник коливався на рівні 0,2%–0,5% (16–40 грн) залежно від ціни номера.

Водночас для внутрішнього туризму ставки не змінилися і становлять (залежно від вартості номера):

до 750 грн — 0,3% (24 грн)

750–1200 грн — 0,4% (32 грн)

понад 1200 грн — 0,5% (40 грн)

Як зауважили у міськраді, ставки туристичного збору не змінювалися з 2019 року. За новими правилами 10% від усіх надходжень туристичного збору спрямують на розвиток туристичної інфраструктури Львова.

При цьому є категорії осіб, які звільнені від сплати такого збору. Це внутрішньо переміщені особи, діти до 18 років, ветерани війни, особи, що перебувають у відрядженні, а також люди, які прибули на оздоровлення та реабілітацію за путівками.

Фото: Unsplash / Eduard Kiiko