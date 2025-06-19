У Києві відбудеться дитячий фестиваль Jumpalooza: що у програмі

У вікенд 21–22 червня Арт-завод Платформа прийматиме найбільший дитячий фестиваль Києва — Jumpalooza. Організатори обіцяють понад 15 тисяч квадратних метрів розваг для дітей різного віку та їхніх батьків.

Програма фестивалю включає:

Надувні атракціони: батути, гірки, каруселі та надувні світи, розділені за віковими категоріями для безпеки і комфорту дітей.

батути, гірки, каруселі та надувні світи, розділені за віковими категоріями для безпеки і комфорту дітей. Водні розваги: басейни, водні гірки, а також окрема водна зона для дітей до 4 років.

басейни, водні гірки, а також окрема водна зона для дітей до 4 років. Анімація: ходулісти, аніматори, міми та безлімітні мильні бульбашки.

ходулісти, аніматори, міми та безлімітні мильні бульбашки. Шоу-програма: паперове шоу, шоу повітряних кульок, шоу мильних бульбашок, кріо та пінна дискотека (лише в неділю).

паперове шоу, шоу повітряних кульок, шоу мильних бульбашок, кріо та пінна дискотека (лише в неділю). Інтерактивні зони: тікток-руми для створення фото та відео, а також б'юті-куточки з блискітками, тимчасовими тату й можливостями для зміни кольору волосся.

тікток-руми для створення фото та відео, а також б'юті-куточки з блискітками, тимчасовими тату й можливостями для зміни кольору волосся. Мультики просто неба.

Для батьків теж будуть зони відпочинку:

Барбекю під каштанами

Бари з коктейлями

Фуд-корт

Лаунж-зони

Маркет із понад 100 брендами

Усі розваги та активності включені у вартість квитка (крім деяких майстер-класів і послуг у б’юті-куточку).

Вартість квитків:

Дорослий (1 день): 200 грн

Дитячий (1 день, до 14 років): 300 грн

Купити квитки можна лише онлайн за цим посиланням .

Безкоштовний вхід діятиме для дітей до 3 років, осіб з інвалідністю будь-якої групи, багатодітних сімей та військових (за наявності відповідного документа).

Перший фестиваль Jumpalooza відбувся у червні 2024 року. Через великий попит організатори вже у липні провели фестиваль Jumpalooza 2.0. Загалом захід тоді відвідали понад 25 тисяч гостей.