У Києві відбудеться дитячий фестиваль Jumpalooza: що у програмі
У вікенд 21–22 червня Арт-завод Платформа прийматиме найбільший дитячий фестиваль Києва — Jumpalooza. Організатори обіцяють понад 15 тисяч квадратних метрів розваг для дітей різного віку та їхніх батьків.
Програма фестивалю включає:
- Надувні атракціони: батути, гірки, каруселі та надувні світи, розділені за віковими категоріями для безпеки і комфорту дітей.
- Водні розваги: басейни, водні гірки, а також окрема водна зона для дітей до 4 років.
- Анімація: ходулісти, аніматори, міми та безлімітні мильні бульбашки.
- Шоу-програма: паперове шоу, шоу повітряних кульок, шоу мильних бульбашок, кріо та пінна дискотека (лише в неділю).
- Інтерактивні зони: тікток-руми для створення фото та відео, а також б'юті-куточки з блискітками, тимчасовими тату й можливостями для зміни кольору волосся.
- Мультики просто неба.
Для батьків теж будуть зони відпочинку:
- Барбекю під каштанами
- Бари з коктейлями
- Фуд-корт
- Лаунж-зони
- Маркет із понад 100 брендами
Усі розваги та активності включені у вартість квитка (крім деяких майстер-класів і послуг у б’юті-куточку).
Вартість квитків:
Дорослий (1 день): 200 грн
Дитячий (1 день, до 14 років): 300 грн
Купити квитки можна лише онлайн за цим посиланням.
Безкоштовний вхід діятиме для дітей до 3 років, осіб з інвалідністю будь-якої групи, багатодітних сімей та військових (за наявності відповідного документа).
Перший фестиваль Jumpalooza відбувся у червні 2024 року. Через великий попит організатори вже у липні провели фестиваль Jumpalooza 2.0. Загалом захід тоді відвідали понад 25 тисяч гостей.