У Львові відновили знищену мозаїку "Інформаційний простір": фото

У Львові завершили роботи з відновлення монументального панно "Інформаційний простір", створеного у 1981 році художником Богданом Сойкою. Знищена у 2023 році, тепер ця мозаїка знову займає своє місце у будівлі на вул. Володимира Великого, 2.

Про це повідомили в офісі охорони культурної спадщини Львівської міськради.

"Інформаційний простір" зображує фігури п'яти жінок, які символізують глобальний обмін інформацією між континентами. Майже сорок років панно прикрашало інтер'єр будівлі колишнього видавництва "Вільна Україна".

Однак, у 2023 році мозаїку було знищено. Після публічного розголосу власник будівлі взяв на себе всі витрати на відновлення твору мистецтва.

До відтворення мозаїки долучилась команда художників колективу "Софія" під керівництвом викладача Львівської національної академії мистецтв Василя Сивака. Митці збирали смальту по всій Україні, ретельно добираючи відтінки. Загалом було використано понад 500 тисяч елементів, деякі з яких сягали всього 2х2 мм.

Роботи з відновлення тривали сім місяців. Мозаїку відтворили у повній відповідності до оригіналу. Єдиною зміною стало її нове місце розташування: замість першого поверху, панно тепер знаходиться на другому, у просторі з кращим освітленням та зручнішим оглядом для відвідувачів.

Вже з осені мозаїка буде доступною для широкого загалу. Вона стане частиною інтер'єру нового закладу, який працюватиме у цій будівлі.

Фото: Офіс охорони культурної спадщини