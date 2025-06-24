Sense Bank пропонує знижку 50% на поїздки, самокати й доставку їжі Bolt: які умови акції

Sense Bank та Visa запустили акцію з карткою Caméléon, яка дозволяє отримати знижки до 50% на послуги Bolt. Пропозиція поширюється на замовлення поїздок, оренду самокатів і доставку їжі.

Як скористатися пропозицією:

Відкрити картку Caméléon від Sense Bank. Це можна зробити онлайн через цифровий банк Sense SuperApp . Додати картку Caméléon у застосунок Bolt або Bolt Food. У розділі "Способи оплати" обрати її основним платіжним засобом (важливо: знижка не діє при оплаті через Apple Pay або Google Pay). Оплачувати послуги Bolt карткою Caméléon зі знижкою.

Умови використання знижки:

На замовлення авто

Максимальна знижка — 80 грн за одну поїздку

До 10 поїздок зі знижкою на місяць

На оренду самокатів

Максимальна знижка — 50 грн за одну поїздку

Кількість поїздок зі знижкою не обмежена

На доставку Bolt Food

Максимальна знижка — 200 грн за одне замовлення (включає вартість доставки й замовлення)

До 5 замовлень зі знижкою на місяць

Знижка може не поширюватися на меню деяких закладів

Додаткові переваги картки Caméléon:

Кредитний ліміт до 50 000 грн із пільговим періодом до 365 днів

Кешбек до 6% за програмою лояльності Cash’u Club

Безкомісійні перекази та зняття готівки до 20 000 грн на місяць, зокрема за кордоном (для власних коштів)