Sense Bank пропонує знижку 50% на поїздки, самокати й доставку їжі Bolt: які умови акції
Sense Bank та Visa запустили акцію з карткою Caméléon, яка дозволяє отримати знижки до 50% на послуги Bolt. Пропозиція поширюється на замовлення поїздок, оренду самокатів і доставку їжі.
Як скористатися пропозицією:
- Відкрити картку Caméléon від Sense Bank. Це можна зробити онлайн через цифровий банк Sense SuperApp.
- Додати картку Caméléon у застосунок Bolt або Bolt Food. У розділі "Способи оплати" обрати її основним платіжним засобом (важливо: знижка не діє при оплаті через Apple Pay або Google Pay).
- Оплачувати послуги Bolt карткою Caméléon зі знижкою.
Умови використання знижки:
На замовлення авто
- Максимальна знижка — 80 грн за одну поїздку
- До 10 поїздок зі знижкою на місяць
На оренду самокатів
- Максимальна знижка — 50 грн за одну поїздку
- Кількість поїздок зі знижкою не обмежена
На доставку Bolt Food
- Максимальна знижка — 200 грн за одне замовлення (включає вартість доставки й замовлення)
- До 5 замовлень зі знижкою на місяць
- Знижка може не поширюватися на меню деяких закладів
Додаткові переваги картки Caméléon:
- Кредитний ліміт до 50 000 грн із пільговим періодом до 365 днів
- Кешбек до 6% за програмою лояльності Cash’u Club
- Безкомісійні перекази та зняття готівки до 20 000 грн на місяць, зокрема за кордоном (для власних коштів)
Деталі акції — на сайті Sense Bank та у застосунках Bolt і Bolt Food.
Опубліковано: 24 червня 2025