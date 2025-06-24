Sense Bank пропонує знижку 50% на поїздки, самокати й доставку їжі Bolt: які умови акції

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Льоля Гольдштейн
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Sense Bank та Visa запустили акцію з карткою Caméléon, яка дозволяє отримати знижки до 50% на послуги Bolt. Пропозиція поширюється на замовлення поїздок, оренду самокатів і доставку їжі.

Як скористатися пропозицією:

  1. Відкрити картку Caméléon від Sense Bank. Це можна зробити онлайн через цифровий банк Sense SuperApp.
  2. Додати картку Caméléon у застосунок Bolt або Bolt Food. У розділі "Способи оплати" обрати її основним платіжним засобом (важливо: знижка не діє при оплаті через Apple Pay або Google Pay).
  3. Оплачувати послуги Bolt карткою Caméléon зі знижкою.

Умови використання знижки:

На замовлення авто

  • Максимальна знижка — 80 грн за одну поїздку
  • До 10 поїздок зі знижкою на місяць

На оренду самокатів

  • Максимальна знижка — 50 грн за одну поїздку
  • Кількість поїздок зі знижкою не обмежена

На доставку Bolt Food

  • Максимальна знижка — 200 грн за одне замовлення (включає вартість доставки й замовлення)
  • До 5 замовлень зі знижкою на місяць
  • Знижка може не поширюватися на меню деяких закладів

Додаткові переваги картки Caméléon:

  • Кредитний ліміт до 50 000 грн із пільговим періодом до 365 днів
  • Кешбек до 6% за програмою лояльності Cash’u Club
  • Безкомісійні перекази та зняття готівки до 20 000 грн на місяць, зокрема за кордоном (для власних коштів)

Деталі акції — на сайті Sense Bank та у застосунках Bolt і Bolt Food.

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Опубліковано: 24 червня 2025
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