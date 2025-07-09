У Львові збережуть керамічне панно "Збір винограду" — його перенесуть в інше місце

У Львові триває робота над збереженням керамічного панно "Збір винограду", створеного художниками Григорієм Кічулою та Ярославом Шереметою у 1979 році. Панно прикрашало будівлю колишнього заводу "Укрвино" на вулиці Погулянка. Нині його розібрали, реставрують і планують перенести до Jam Factory Art Center.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Як виглядало панно на стіні колишнього заводу "Укрвино"

Будівля колишнього заводу "Укрвино"

Усі витрати з розбирання, реставрації та перевезення панно профінансує забудовник Auroom, а самі роботи виконує команда Karp Restorer.

Твір складається з 624 кахлів і займає площу понад 30 м². Більшість кахлів у задовільному стані, лише два втрачено повністю, а близько 20 потребують укріплення. Втрачені елементи не відтворюватимуть, а позначать нейтральним тлом, щоб зберегти історичну автентичність.

У Jam Factory панно змонтують на спеціально зведеній стіні на відкритій локації, аби зробити його доступним для широкої публіки. Таке розташування є символічним, оскільки на місці Jam Factory раніше діяли корпуси того ж заводу "Укрвино". Для розуміння цінності твору та його переміщення готується історична довідка, яка супроводжуватиме експозицію.

Керамічний твір також буде ознаковано "Блакитним щитом" — міжнародним охоронним знаком, що підкреслює його значення. У майбутньому планується офіційно надати панно статус пам'ятки вже на новій локації.

Фото: Роман Балук для Львівської міськради