У Києві почали реставрацію садиби Зеленських

У Києві стартували реставраційні роботи в будинку Євменія Зеленського, відомому як садиба Зеленських, за адресою вул. Олександра Кониського, 22.

Для початку робіт отримані необхідні дозволи, повідомили у КМДА.

На першому етапі заплановано проведення протиаварійних і невідкладних консерваційних робіт. Це включає сортування збережених автентичних елементів будівлі, встановлення тимчасового дахового покриття, а також облаштування системи водовідведення, щоб запобігти підтопленню фундаментів.

Роботи повністю фінансуються власниками будівлі згідно з підписаним меморандумом і контролюються департаментом охорони культурної спадщини та громадськістю. Завершити цей етап планують наприкінці серпня.

Перелік робіт на першому етапі:

встановлення бандажів для підсилення фрагментів стін

демонтаж фрагментів перекриття, що нависають над частиною сходової клітки

відбір автентичної жовтої цегли (розміром від чверті цеглини) без пошкодження цоколя з подальшим зберіганням на піддонах

прибирання й вивезення будівельного сміття після встановлення підпорок під провислі перекриття

монтаж тимчасового дахового покриття на металевому каркасі

облаштування системи водовідведення для запобігання підтопленню фундаментів, проникненню вологи в приміщення та розтріскуванню дорожнього покриття біля будівлі

Садиба Зеленських — дерев’яна, обкладена цеглою будівля, збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна. Це одна з найстаріших будівель вулиці. Відома вона стала завдяки тому, що у 1911—1915 роках тут проживала сім’я заможних міщан Зеленських.

Рік тому, у липні 2024-го, садибу Зеленських зніс забудовник ЖК “Тургеневъ”. Дозвіл на це дав департамент містобудування та архітектури КМДА.

У березні 2025 року залишки садиби Зеленських почали розбирати краном. Тоді у КМДА такі роботи назвали "консервацією" й не побачили порушень. Мінкульт України після цього вніс садибу Зеленських до Державного реєстру нерухомих пам’яток України .

Фото: Дмитро Перов