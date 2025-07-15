У Києві почали реставрацію садиби Зеленських
У Києві стартували реставраційні роботи в будинку Євменія Зеленського, відомому як садиба Зеленських, за адресою вул. Олександра Кониського, 22.
Для початку робіт отримані необхідні дозволи, повідомили у КМДА.
На першому етапі заплановано проведення протиаварійних і невідкладних консерваційних робіт. Це включає сортування збережених автентичних елементів будівлі, встановлення тимчасового дахового покриття, а також облаштування системи водовідведення, щоб запобігти підтопленню фундаментів.
Роботи повністю фінансуються власниками будівлі згідно з підписаним меморандумом і контролюються департаментом охорони культурної спадщини та громадськістю. Завершити цей етап планують наприкінці серпня.
Перелік робіт на першому етапі:
- встановлення бандажів для підсилення фрагментів стін
- демонтаж фрагментів перекриття, що нависають над частиною сходової клітки
- відбір автентичної жовтої цегли (розміром від чверті цеглини) без пошкодження цоколя з подальшим зберіганням на піддонах
- прибирання й вивезення будівельного сміття після встановлення підпорок під провислі перекриття
- монтаж тимчасового дахового покриття на металевому каркасі
- облаштування системи водовідведення для запобігання підтопленню фундаментів, проникненню вологи в приміщення та розтріскуванню дорожнього покриття біля будівлі
Садиба Зеленських — дерев’яна, обкладена цеглою будівля, збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна. Це одна з найстаріших будівель вулиці. Відома вона стала завдяки тому, що у 1911—1915 роках тут проживала сім’я заможних міщан Зеленських.
Рік тому, у липні 2024-го, садибу Зеленських зніс забудовник ЖК “Тургеневъ”. Дозвіл на це дав департамент містобудування та архітектури КМДА.
У березні 2025 року залишки садиби Зеленських почали розбирати краном. Тоді у КМДА такі роботи назвали "консервацією" й не побачили порушень. Мінкульт України після цього вніс садибу Зеленських до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.
Фото: Дмитро Перов