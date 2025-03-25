Мінкульт вніс садибу Зеленських до Державного реєстру пам'яток

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України внесло садибу Зеленських до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Про це повідомили у міністерстві.

Зокрема у МКСК відбулася зустріч з представниками громадськості щодо обговорення проблематики збереження пам’ятки, а також спільних кроків для вирішення питань її відновлення.

Садиба Зеленських — дерев’яна, обкладена цеглою будівля, збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна. Це одна з найстаріших будівель вулиці. Відома вона стала завдяки тому, що в період з 1911 по 1915 роки тут проживала сім’я заможних міщан Зеленських.

Нагадаємо, що один зі співласників Садиби Зеленських подав позов до суду, аби скасувати статус памʼятки та отримати компенсацію.

21 березня 2025 року залишки історичної садиби Зеленських 1890 року, яка розташована на вулиці Кониського, 22, почали розбирати краном. Тоді у профільному Департаменті КМДА такі роботи назвали "консервацією" та не побачили порушень.

У серпні минулого року садиба отримала статус памʼятки історії та архітектури, до того ж, на неї накладений арешт. Попри це зранку до будівлі пригнали вантажівку, а будівельники з сусіднього будмайданчику почали розбирати те, що залишилось від історичної будівлі.

Раніше ми писали, що міська влада Києва подасть до суду на забудовника, який незаконно зніс садибу Зеленських ХІХ століття, а також на власника будівлі. До цього консультативна рада Департаменту охорони культурної спадщини КМДА втретє не підтримала включення Садиби Зеленських, 1890 року до переліку пам'яток міста Києва.

Департамент охорони культурної спадщини КМДА заявив, що знесення садиби відбулося несанкціоновано , і звернувся до правоохоронців з вимогою притягнути винних до відповідальності. При цьому, згодом стало відомо, що 12 червння 2024 року Департамент містобудування та архітектури КМДА видав дозвіл на знесення садиби Зеленських, 1890 року.

Згодом за фактом руйнування будівлі по вул. Кониського, 22 розпочато кримінальне провадження . Улистопаді минулого року Верховний Суд визнав законним руйнування історичної садиби Зеленських 1890 року.

Фото: Дмитро Перов