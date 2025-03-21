Вже зруйновану садибу Зеленських намагаються розібрати краном

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Валерія Гуржий
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Залишки історичної садиби Зеленських 1890 року, яка розташована на вулиці Кониського, 22, почали розбирати краном.

Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Він закликав зібрати всіх небайдужих, аби зупинити техніку. Також за його словами, на місце приїхала Національна поліція України, але потім поїхала.

У серпні минулого року садиба отримала статус памʼятки історії та архітектури, до того ж, на неї накладений арешт. Попри це зранку до будівлі пригнали вантажівку, а будівельники з сусіднього будмайданчику почали розбирати те, що залишилось від історичної будівлі.

Раніше ми писали, що міська влада Києва подасть до суду на забудовника, який незаконно зніс садибу Зеленських ХІХ століття, а також на власника будівлі. До цього консультативна рада Департаменту охорони культурної спадщини КМДА втретє не підтримала включення Садиби Зеленських, 1890 року до переліку пам'яток міста Києва.

Раніше Департамент охорони культурної спадщини КМДА заявив, що знесення садиби відбулося несанкціоновано, і звернувся до правоохоронців з вимогою притягнути винних до відповідальності. При цьому, згодом стало відомо, що 12 червння 2024 року Департамент містобудування та архітектури КМДА видав дозвіл на знесення садиби Зеленських, 1890 року.

Згодом за фактом руйнування будівлі по вул. Кониського, 22 розпочато кримінальне провадження.

У червні Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовився зупиняти дію рішення Київського окружного адмінсуду щодо видачі дозволу на будівництво ЖК "Тургєневь" на місці садиби Зеленських. А у КМДА заявили, що не заборонятимуть будівництво ЖК “Тургеневъ” на місці садиби Зеленських.

А у листопаді минулого року Верховний Суд визнав законним руйнування історичної садиби Зеленських 1890 року.

Фото: Дмитро Перов

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Опубліковано: 21 березня 2025
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