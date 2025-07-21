"Будинок з хлібною лавкою" у центрі Києва вимагає зберегти прокуратура

Подільська окружна прокуратура Києва ініціювала судовий процес, вимагаючи від приватного товариства провести ремонтно-реставраційні роботи та привести до належного стану пам'ятку архітектури місцевого значення "Будинок з хлібною лавкою" на вулиці Ярославів Вал, 27.

Відповідне провадження вже відкрив Київський окружний адміністративний суд, повідомили у міській прокуратурі.

Підставою для позову стали порушення пам'яткоохоронного законодавства й умов охоронного договору, укладеного між забудовником і департаментом охорони культурної спадщини КМДА. Йдеться про незаконні будівельні роботи у зазначеній будівлі.

Власник садиби — ТОВ "ФЕР-МА". Компанія пов’язана з бізнесменом Дмитром Федотенковим, якого розшукує Інтерпол. Нещодавно мережа ресторанів TARANTINO family, також асоційована з ним, анонсувала відкриття нового закладу в цій будівлі.

"Будинок з хлібною лавкою", зведений у 1863 році в стилі пізнього класицизму, є зразком міської садибної архітектури ХІХ століття. Він зберігає риси первинного проєктування, включаючи історичний цокольний поверх, дерев'яний мезонін та автентичний фасад. Назва будівлі походить від хлібної крамниці, що колись функціонувала на першому поверсі. Об'єкт входить до охоронної зони "Старий Київ".

Тривалий час будинок перебуває в закинутому стані. У січні 2024 року активісти законсервували вхід до памʼятки . У жовтні цього ж року його знову почали розбирати будівельники , попри відкрите кримінальне провадження за статтями 298 і 356 КК України (умисне руйнування пам'яток та самоправство). У квітні 2025 року будівельники без жодних дозвільних документів продовжили знищувати "Будинок з хлібною лавкою".

Фото: Льоля Гольдштейн