У Києві врятували барельєф зі стадіону "Спартак"

У Києві активісти врятували мідний барельєф із зображенням гладіатора Спартака, що прикрашав вхід до однойменного стадіону на вулиці Кирилівській.

Про це повідомила дослідниця архітектури модернізму й журналістка БЖ Ельміра Еттінгер.

Наразі на стадіоні триває реконструкція, зокрема — оновлення вхідної групи. Барельєф демонтували й, за словами Еттінгер, не планували повертати на фасад.

“Ми з Оленою Борисовою вчасно все помітили і запропонували керівництву стадіону відреставрувати Спартака, аби його можна було поставити назад. Бачила фото запланованої реконструкції — Спартак дуже пасуватиме сучасному дизайну”, — розповіла вона.

Активісти замовили вантажівку й перевезли барельєф до Академії образотворчого мистецтва імені Бойчука. Там над його реставрацією вже працюють викладачі-художники.

Барельєф Спартака був візитівкою спортивної локації. На честь нього й було названо стадіон. На барельєфі Спартак зображений зі смолоскипом у руці.

Фото: Ельміра Еттінгер