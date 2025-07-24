У Києві врятували барельєф зі стадіону "Спартак"

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Ірина Маймур
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У Києві активісти врятували мідний барельєф із зображенням гладіатора Спартака, що прикрашав вхід до однойменного стадіону на вулиці Кирилівській.

Про це повідомила дослідниця архітектури модернізму й журналістка БЖ Ельміра Еттінгер.

Наразі на стадіоні триває реконструкція, зокрема — оновлення вхідної групи. Барельєф демонтували й, за словами Еттінгер, не планували повертати на фасад.

“Ми з Оленою Борисовою вчасно все помітили і запропонували керівництву стадіону відреставрувати Спартака, аби його можна було поставити назад. Бачила фото запланованої реконструкції — Спартак дуже пасуватиме сучасному дизайну”, — розповіла вона.

Активісти замовили вантажівку й перевезли барельєф до Академії образотворчого мистецтва імені Бойчука. Там над його реставрацією вже працюють викладачі-художники.

Барельєф Спартака був візитівкою спортивної локації. На честь нього й було названо стадіон. На барельєфі Спартак зображений зі смолоскипом у руці.

Фото: Ельміра Еттінгер

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Опубліковано: 24 липня 2025
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