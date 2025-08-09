На Софійському соборі встановлять сейсмодатчики для захисту пам’ятки

Ірина Маймур
На будівлі Софійського собору у Києві з’являться сейсмодатчики для відстеження вібраційних навантажень.

Про це повідомили у Національному заповіднику "Софія Київська".

Нещодавно відбулася робоча зустріч представників заповідника та офісу ЮНЕСКО в Україні. Під час обговорення зосередили увагу на перспективах і технічних нюансах монтажу обладнання.

Зазначається, що спершу датчики фіксуватимуть коливання від вибухових хвиль під час обстрілів міста. Інформація в режимі реального часу допоможе фахівцям оцінювати вплив зовнішніх факторів на споруду XI століття, визначати потенційні загрози та розробляти сценарії реагування на надзвичайні ситуації.

У заповіднику зазначають, що система дозволить документувати й надавати об’єктивну інформацію міжнародним фаховим інституціям, як-от ЮНЕСКО, ІКОМОС та ІККРОМ, для збереження пам’ятки.

Фото: Національний заповідник "Софія Київська"; КМДА

Опубліковано: 09 серпня 2025
