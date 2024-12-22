Дивіться, як підсвітили стіни Софії Київської у рамках різдвяної імерсивної вистави

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Анна Григораш
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На території заповідника "Софія Київська" влаштували імерсивну виставу, а на стінах собору “ожили” древні графіті.

Імерсивна казка "Говорять ті, що слухали вічність", організована Фундацією Олени Зеленської, “об’єднала у собі дух історії та різдвяного тепла”.

“Імерсивна вистава переносить глядачів у часи Київської Русі, де величні події минулого оживають просто на очах. Завдяки сучасним 3D-технологіям стіни Софії Київської засяють древніми графіті, які розповідають свої унікальні історії”, – пишуть організатори.

Режисеркою постановки стала Олена Коляденко.

“Це історія про добро і зло, мужність, любов і магію Різдва. У ці святкові дні кожен може відчути зв’язок із нашими предками, зарядитися вірою у диво та створити теплі спогади разом із родиною”, – зазначили автори події.

Які ще будівлі підсвічували у Києві

Фото: Національний заповідник «Софія Київська»

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Опубліковано: 22 грудня 2024
Софія Київська
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