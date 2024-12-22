Дивіться, як підсвітили стіни Софії Київської у рамках різдвяної імерсивної вистави
На території заповідника "Софія Київська" влаштували імерсивну виставу, а на стінах собору “ожили” древні графіті.
Імерсивна казка "Говорять ті, що слухали вічність", організована Фундацією Олени Зеленської, “об’єднала у собі дух історії та різдвяного тепла”.
“Імерсивна вистава переносить глядачів у часи Київської Русі, де величні події минулого оживають просто на очах. Завдяки сучасним 3D-технологіям стіни Софії Київської засяють древніми графіті, які розповідають свої унікальні історії”, – пишуть організатори.
Режисеркою постановки стала Олена Коляденко.
“Це історія про добро і зло, мужність, любов і магію Різдва. У ці святкові дні кожен може відчути зв’язок із нашими предками, зарядитися вірою у диво та створити теплі спогади разом із родиною”, – зазначили автори події.
Які ще будівлі підсвічували у Києві
- Минулого року швейцарський митець Геррі Хофштеттер підсвітив відомі споруди Києва. Серед будівель були Головпоштамт, дитяча лікарня “Охматдит”, Національна Опера.
- Також картини художника ожили на стінах Андріївської церкви.
- А до Дня Державного прапора України 23 серпня 2023 року підствітили будівлю Центрального залізничного вокзалу та монумент Батьківщини-матері.
- Також у Києві підсвічували будівлю Верховної Ради та Києво-Печерську Лавру.
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Фото: Національний заповідник «Софія Київська»