Кияни вимагають звільнити директорку ДОКС Соловйову — петиція набрала голоси

Петиція на сайті Київради з вимогою звільнити Марину Соловйову з посади директорки департаменту охорони культурної спадщини (ДОКС) КМДА набрала 6 тисяч голосів. Тепер звернення має розглянути мер столиці Віталій Кличко.

Марина Соловйова. Фото: КМДА

Авторка петиції Ілона Сухарєва звинувачує чиновницю у бездіяльності та системній дискредитації памʼяткоохоронної політики Києва.

“Замість боротьби з тими, хто руйнує історичні будівлі, вона подає позови проти громадських організацій, які ці будівлі захищають. Не реагує на масове знищення спадщини столиці. (...) Використовує адмінресурс, аби заважати ініціативам відновлення памʼяток”, — йдеться у зверненні.

Також у петиції зазначено, що під керівництвом Соловйової ДОКС погоджує будівництво на місці пам’яток (Садиба Ницке, Верхній Вал, 4; Київське повітове земство, Рейтарська, 37; Лісопильня Сніжка, Турівська, 29а), не реагує на знесення пам'яток, залишаючи лише фасади (Будинок Тарнавського, Андріївський узвіз, 26; Крамниця Давидова, Сагайдачного, 16/5) та затягує розгляд документів для надання охоронного статусу історичним будівлям.

Марина Соловйова очолила департамент охорони культурної спадщини у серпні 2023 року.