Набережну Дніпра біля елітного ЖК повернули киянам — рішення суду

Прокуратура Києва у Верховному Суді відстояла доступ містян до набережної Дніпра, яку незаконно закрили для загалу мешканці житлового комплексу RiverStone. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Фото: RiverStone

Верховний Суд підтримав позицію прокуратури й визнав незаконним володіння приватною компанією берегоукріпленнями на урочищі Берковщина, що на Дніпровській набережній, 14. Мова йде про ділянку комунальної землі площею понад 3,1 га, вартість якої оцінюється у понад 67 мільйонів гривень.

Гідротехнічні споруди, які захищають берег від руйнування, оформлені як набережна довжиною майже 500 метрів. У 2020 році приватна компанія зареєструвала їх як свою власність. Власники гідроспоруд встановлювали шлагбауми та ворота, перекриваючи доступ до річки людям, які хочуть там прогулятися, але не мешкають у житловому комплексі.

Прокуратура наголошувала, що реєстрація права приватної власності на цю територію позбавляє громаду права вільного та безоплатного доступу до річки. Таким чином, суд поставив крапку у цій справі – доступ до набережної Дніпра повинні мати усі охочі, а не лише мешканці одного житлового комплексу.