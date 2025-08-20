На Позняках збережуть частину майолікових панно на фасаді дитсадка

Центральну частину декоративних майолікових панно на фасаді дитсадка №809 на Позняках планують зберегти.

Про це йдеться у відповіді Дарницької РДА.

"По демонтажу декоративної плитки на фасаді ЗДО 809 повідомляємо: на численні прохання дописувачів центральна частина малюнку з декоративної плитки буде збережена", — зазначили в РДА.

Паралельно фахівці шукатимуть альтернативні варіанти утеплення фасаду, аби не знищити оздоблення.

Будівля розташована на вулиці Анни Ахматової, 5Б. Автор панно — заслужений діяч мистецтв України Іван Пилипенко. Він створив їх у 1989–1990 роках. Панно виконані з майоліки — кераміки, вкритої кольоровими емалями. За задумом автора, зображення відсилає до творчості Марії Примаченко та Георгія Нарбута.

Спершу декоративне оздоблення планували “зашити” під утеплення. Рішення пояснювали тим, що плитка перебуває в аварійному стані, може відпасти та становити небезпеку для дітей, а також не підлягає акуратному демонтажу для реставрації.

Водночас дослідниця монументально-декоративного мистецтва періоду 1960-90-тих років Олена Борисова звернула увагу, що офіційна відповідь адміністрації має низку суперечностей. Зокрема, обстеження проводило управління освіти, а не фахівці з реставрації чи культурної спадщини. В аргументації наголошено лише на “аварійному стані плитки”, без оцінки художньої цінності панно.

Борисова звертає увагу й на розмитість формулювань — немає конкретики, хто саме проводив обстеження і які документи це підтверджують. Відповідь виглядає категоричною, без спроби запропонувати альтернативні варіанти збереження, як-от музеєфікація чи інтеграція у новий фасад.

“І ключова контроверза: якщо плитка “аварійна”, то чому утеплювач кладуть прямо поверх неї? Якщо небезпечна — її треба знімати. Якщо тримається — чому не зберегти?”, — зазначає Борисова.

Водночас у відповіді РДА є й аргументи, з якими можна погодитися: небезпека падіння плитки у дитсадку — серйозний ризик для дітей, відсутність утеплення шкодить температурному режиму, а також наголошується, що крихка плитка не підлягає акуратному демонтажу без руйнування.

Нагадаємо, що руйнувати монументальні роботи Пилипенка на фасаді дитсадка почали ще в червні. Зокрема, тоді ремонтники знищили інше панно та розбили ґанок, прикрашений майолікою.

Фото: Олена Борисова