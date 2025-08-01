Садибу Стрельбицького на Липках включили до Держреєстру пам’яток

62
Ірина Маймур
share share

Садибу Самсона Стрельбицького 1819 року, розташовану на Музейному провулку, 8, офіційно включили до Державного реєстру пам’яток України.

Про це повідомив активіст і пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Відповідне рішення ухвалила Експертна комісія Міністерства культури та інформаційної політики.

Підвалини садиби відомого майстра-ювеліра знайшли після обвалу ґрунту на початку березня цього року. Тоді одразу три припарковані автівки опинилися у проваллі після інтенсивної зливи.

Раніше забудовник ТОВ “Київторгремпроект” планував звести на місці садиби 9-поверховий офісний центр із підземним паркінгом. Для цього об’єкт культурної спадщини вже оточили будівельним парканом.

Садиба Стрельбицького одна з найстаріших, що збереглися в цьому районі. Окремим її частинам понад 200 років. Садибу звели на замовлення ювеліра Києво-Печерської лаври Самсона Стрельбицького. Наприкінці 1980-х тут працювала штаб-квартира "Українського Народного Руху", а також редакції самостійницьких видань, що закликали до відокремлення України від срср. У 2006 році поруч із будинком встановили пам’ятник В’ячеславу Чорноволу.

Фото: Дмитро Перов; Сарапулов / Wikimedia Commons

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 01 серпня 2025
share share
Єдиний пентхаус від Versace виставили на продаж у Лондоні Єдиний пентхаус від Versace виставили на продаж у Лондоні Новий "Дракула" від Люка Бессона та мюзикл із Тільдою Свінтон: 13 фільмів серпня Новий "Дракула" від Люка Бессона та мюзикл із Тільдою Свінтон: 13 фільмів серпня У Білому домі збудують бальну залу на 650 гостей — це проєкт Трампа У Білому домі збудують бальну залу на 650 гостей — це проєкт Трампа Українець виграв суд у HBO за порушення авторських прав у серіалі "Чорнобиль" Українець виграв суд у HBO за порушення авторських прав у серіалі "Чорнобиль"
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.