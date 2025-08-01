Садибу Стрельбицького на Липках включили до Держреєстру пам’яток

Садибу Самсона Стрельбицького 1819 року, розташовану на Музейному провулку, 8, офіційно включили до Державного реєстру пам’яток України.

Про це повідомив активіст і пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Відповідне рішення ухвалила Експертна комісія Міністерства культури та інформаційної політики.

Підвалини садиби відомого майстра-ювеліра знайшли після обвалу ґрунту на початку березня цього року. Тоді одразу три припарковані автівки опинилися у проваллі після інтенсивної зливи.

Раніше забудовник ТОВ “Київторгремпроект” планував звести на місці садиби 9-поверховий офісний центр із підземним паркінгом. Для цього об’єкт культурної спадщини вже оточили будівельним парканом.

Садиба Стрельбицького одна з найстаріших, що збереглися в цьому районі. Окремим її частинам понад 200 років. Садибу звели на замовлення ювеліра Києво-Печерської лаври Самсона Стрельбицького. Наприкінці 1980-х тут працювала штаб-квартира "Українського Народного Руху", а також редакції самостійницьких видань, що закликали до відокремлення України від срср. У 2006 році поруч із будинком встановили пам’ятник В’ячеславу Чорноволу.

Фото: Дмитро Перов; Сарапулов / Wikimedia Commons