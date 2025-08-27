Найстарішу одноповерхову садибу на Андріївському узвозі можуть передати забудовнику

Ірина Маймур
Найстарішу одноповерхову садибу на Андріївському узвозі, 13Б планують передати інвестору.

Про це йдеться у звіті директорки Департаменту охорони культурної спадщини, повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

Рішення пояснюють неможливістю подальшої експлуатації пам’ятки, яка нібито потребує повної реставрації. Нині садиба перебуває в комунальній власності та закріплена за Київським науково-методичним центром з охорони та реставрації памʼяток.

За словами Перова, Київрада ще рік тому затвердила програму “Охорона та збереження культурної спадщини”, яка передбачає витрату 1,1 мільярда гривень на реставрацію історичних об’єктів.

“Нащо за таких умов залучати інвестора для ремонту комунальних приміщень — незрозуміло”, — зазначає він.

Садибу на Андріївському узвозі, 13Б збудували у 1870-х роках. До 2023 року тут працював ресторан “Світлиця”.

“За словами працівниць закладу, в один день прийшла комісія з КМДА і сказала, що будинок аварійний і їм потрібно виселятися”, — додав пам’яткоохоронець.

Фото: Дмитро Перов

Опубліковано: 27 серпня 2025
