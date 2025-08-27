У центрі Києва незаконно продали квартиру в будинку письменників "Роліт"

Прокуратура міста Києва подала до суду позов про витребування квартири в будинку письменників “Роліт” на вулиці Богдана Хмельницького, 68, яка незаконно вибула з комунальної власності.

Йдеться про помешкання, де свого часу жив український письменник і драматург Анатолій Шиян, а також його родина.

Будинок "Роліт". Фото:: Михайло Кальницкий / Wikimedia Commons

Прокуратура встановила, що квартира була незаконно продана, оскільки особа, яка її відчужила, не була законним власником. Право власності на це житло ніколи не реєструвалося, а сама квартира не була приватизована.

Також виявилося, що нотаріус, який посвідчив договір купівлі-продажу, раніше був позбавлений права на професійну діяльність за систематичні порушення законодавства.

Суд уже наклав арешт на квартиру, заборонивши будь-які дії з нею, доки триває розгляд справи.

Будинок “Роліт” (абревіатура від "Робітник літератури") звели 1934 року за прикладом харківського будинку “Слово”. Він був осередком творчого життя столиці та домівкою для понад сотні видатних українських авторів і митців, серед яких Остап Вишня, Олесь Гончар, Максим Рильський, Павло Тичина, Володимир Сосюра, Михайло Стельмах та інші. “Роліт” є рекордсменом за кількістю меморіальних дошок в Україні.