Житловий будинок із крамницями на Подолі вимагають зберегти через суд

670
Артем Черничко
share share

Київська прокуратура подала до суду на власника історичної будівлі на Подолі з вимогою змусити його укласти охоронний договір на пам'ятку архітектури — житловий будинок із крамницями, що на вулиці Петра Сагайдачного, 21.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Житловий будинок із крамницями на Подолі. Фото: Сергій Венцеславський / Wikimedia Commons

Ця будівля зведена у 1841 році за проєктом архітектора Людвіга Станзані на території колишньої міської садиби Подолу. У 1870-х роках дві окремі споруди об’єднали в єдиний комплекс у стилі пізнього класицизму.

Протягом багатьох років будинок відігравав важливу роль у торговельному житті району: у ньому розміщувалися крамниці, де продавали одяг, капелюхи та годинники.

У 2016 році будинок офіційно внесли до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Попри це, власник досі не підписав охоронний договір. Цей документ є ключовим, оскільки він фіксує обов’язки щодо збереження будівлі, контролює її використання та порядок реставраційних робіт.

Через тривале ігнорування закону Подільська окружна прокуратура звернулася до суду, щоб захистити інтереси громади та зберегти культурну спадщину столиці. Суд уже відкрив провадження у цій справі.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 19 серпня 2025
share share
У Лондоні відкриють виставку втрачених фото The Beatles, зроблених Полом Маккартні У Лондоні відкриють виставку втрачених фото The Beatles, зроблених Полом Маккартні Під Житомиром руйнується неоготичний палац Ніродів Під Житомиром руйнується неоготичний палац Ніродів На Оболоні виявили розпис, схожий на твори бойчукістів: активісти закликають його зберегти На Оболоні виявили розпис, схожий на твори бойчукістів: активісти закликають його зберегти В Одесі на фасаді готелю оновили пошкоджену статую — тепер у неї інше обличчя В Одесі на фасаді готелю оновили пошкоджену статую — тепер у неї інше обличчя
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.