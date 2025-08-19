Житловий будинок із крамницями на Подолі вимагають зберегти через суд

Київська прокуратура подала до суду на власника історичної будівлі на Подолі з вимогою змусити його укласти охоронний договір на пам'ятку архітектури — житловий будинок із крамницями, що на вулиці Петра Сагайдачного, 21.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Житловий будинок із крамницями на Подолі. Фото: Сергій Венцеславський / Wikimedia Commons

Ця будівля зведена у 1841 році за проєктом архітектора Людвіга Станзані на території колишньої міської садиби Подолу. У 1870-х роках дві окремі споруди об’єднали в єдиний комплекс у стилі пізнього класицизму.

Протягом багатьох років будинок відігравав важливу роль у торговельному житті району: у ньому розміщувалися крамниці, де продавали одяг, капелюхи та годинники.

У 2016 році будинок офіційно внесли до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Попри це, власник досі не підписав охоронний договір. Цей документ є ключовим, оскільки він фіксує обов’язки щодо збереження будівлі, контролює її використання та порядок реставраційних робіт.

Через тривале ігнорування закону Подільська окружна прокуратура звернулася до суду, щоб захистити інтереси громади та зберегти культурну спадщину столиці. Суд уже відкрив провадження у цій справі.