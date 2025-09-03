Київраду просять скасувати передачу пам’ятки на Андріївському узвозі інвестору

На сайті Київради зареєстрували петицію з вимогою скасувати передачу прихованому інвестору однієї з найстаріших одноповерхових будівель на Андріївському узвозі, 13Б. Автор звернення — пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Причиною для передачі, про яку стало відомо на засіданні Комісії з питань культурної спадщини 25 серпня, чиновники назвали нібито "незадовільний" стан будинку та необхідність реставрації. Однак, за словами автора петиції, садиба вже реставрувалася у 2018 році, а донедавна в ній працював ресторан "Світлиця".

На думку Перова, існують явні порушення, які ставлять під сумнів прозорість цього рішення. На аукціоні не було фотографій об'єкта, передача в оренду не була погоджена Мінкультом, а ім'я переможця конкурсу приховали одразу після його завершення. Крім того, запланована сума реставрації становить понад 10 мільйонів гривень, що, як вважає автор, може бути підставою для подальшої приватизації.

Будинок на Андріївському узвозі, 13Б, зведений у 1870-х роках, перебуває в комунальній власності та належить Київському науково-методичному центру з охорони та реставрації памʼяток. Перов зазначає, що Київрада торік виділила понад мільярд гривень на реставрацію подібних об'єктів, тому залучення інвестора в цьому випадку є незрозумілим.

Фото: Дмитро Перов