Київрада знову розгляне питання приватизації Житнього ринку

Дар'я Нагорна
Київська міська рада наступного тижня планує винести на голосування два рішення щодо Житнього ринку: приватизувати або передати його в оренду. Про це повідомив ресторатор і громадський активіст Євген Клопотенко.

Клопотенко заявляє, що таким чином Київрада хоче продати Житній всупереч зусиллям громади, яка влітку домоглася надання ринку охоронного статусу.

"Перші дзвіночки того, що влада готує ринок на продаж, з’явилися пару тижнів тому, коли мені одразу декілька джерел сказали, що зацікавлені люди ходять з питаннями, чи не потрібен вам Житній. А ось сьогодні вже Київрада вносить на голосування сесії 11 вересня як невідкладні питання приватизації та оренди (читай, прихованої приватизації) ринку", — написав він.

Зараз громада вимагає зняти з порядку денного сесії голосування по Житньому, не допустити приватизації і долучати киян до вирішення долі ринку.

Нагадаємо, 30 липня Житній ринок внесли до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини Києва.

Опубліковано: 05 вересня 2025
