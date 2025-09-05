Кияни знову просять заборонити гучні мотоцикли — петиція набрала голоси

Артем Черничко
На сайті Київради петиція із закликом заборонити їздити містом мотоциклам та автомобілям із гучними двигунами набрала понад 6 тисяч голосів, необхідних для її розгляду.

Фото: Maksym Tymchyk / Unsplash

"В країні йде війна, люди і так лякаються кожного звуку, схожого на шахед, особливо діти, а мотоцикли летять і наче всі спеціально дають газу, чим ще більше викликають страх і навіть паніку у мешканців Києва!!! Прошу заборонити їзду мотоциклів по місту на час, поки йде війна", — закликає авторка звернення.

Ця ініціатива — не перша. Київрада ще у червні 2022 року ухвалила рішення про заборону руху в столиці транспорту з надмірно гучними вихлопними системами. Однак, як зазначала влада у відповідь на попередні звернення, у правоохоронних органів немає дієвого механізму для притягнення порушників до відповідальності.

У серпні 2025 року керівник Національної поліції Іван Вигівський заявив, що необхідно ввести адміністративну відповідальність за використання таких транспортних засобів.

Опубліковано: 05 вересня 2025
