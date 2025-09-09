Голосіївська вежа в Києві буде збережена — рішення суду

501
Артем Черничко
share share

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду став на бік Київради й прокуратури, заборонивши забудову території Голосіївської вежі, що має статус об’єкта культурної спадщини.

Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Він нагадав, що у лютому 2023 року водонапірна вежа була включена до Переліку об'єктів культурної спадщини Києва. Вона вважається найвищою точкою Голосіївського району і є візитівкою однойменної місцевості.

Рішення суду стосувалося скасування додаткової угоди, яка дозволяла забудовнику ТОВ “МЖК «Оболонь»” зводити об'єкти на території пам'ятки. У 2023 році Північний апеляційний господарський суд відхилив апеляцію прокуратури, що відкрило шлях до потенційної забудови. Однак тепер Верховний Суд ухвалив остаточне рішення.

Голосіївська водонапірна вежа була зведена в 1955 році за проєктом “Київпроєкту”. Об’єкт розташований на території Національного природного парку “Голосіївський”.

Фото: Дмитро Перов

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 09 вересня 2025
share share
Goodbye, літо: читерські рецепти, які найкраще смакують восени Goodbye, літо: читерські рецепти, які найкраще смакують восени Кличко відхилив петицію про доступ до туалетів у метро Кличко відхилив петицію про доступ до туалетів у метро У Неаполі відкриють станцію метро із входами, які спроєктував Аніш Капур У Неаполі відкриють станцію метро із входами, які спроєктував Аніш Капур IKEA та дизайнер Густаф Вестман випустили святкову колекцію посуду й декору IKEA та дизайнер Густаф Вестман випустили святкову колекцію посуду й декору
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.