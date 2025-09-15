Івано-Франківськ заборонив електросамокати у центрі міста

74
Артем Черничко
share share

У середмісті Івано-Франківська заборонили рух електросамокатів, електровелосипедів та іншого індивідуального електротранспорту. Відповідне рішення ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху, повідомив заступник мера Михайло Смушак.

Фото: JavyGo / Unsplash

Заборона діятиме на таких вулицях: Січових Стрільців, Гетьмана Мазепи, Галицька, Станіславська, Шеремети, Вірменська, Левка Лук’яненка, Грушевського, Вагилевича. На всіх в’їздах до цих зон планують встановити відповідні дорожні знаки, що заборонятимуть рух індивідуального електротранспорту й обмежуватимуть швидкість.

Компанії, що надають послуги прокату електросамокатів, зобов'язані заблокувати можливість їх використання у зазначених зонах. Також вони мають автоматично обмежувати швидкість своїх пристроїв до 10-15 км/год на прилеглих до пішохідної зони територіях.

Окрім цього, патрульна поліція та муніципальна інспекція "Добродій" посилять контроль за дотриманням заборони. Міська влада також проведе інформаційну кампанію серед містян під гаслом "Пішохідна зона – для людей, а не для транспорту!".

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 15 вересня 2025
share share
У Києві на Андріївському узвозі знищили пам'ятку архітектури під виглядом реставрації У Києві на Андріївському узвозі знищили пам'ятку архітектури під виглядом реставрації Над Ватиканом тисячі дронів відтворили шедеври Мікеланджело Над Ватиканом тисячі дронів відтворили шедеври Мікеланджело Названі лауреати "Еммі-2025": найбільше нагород — у серіалу "Студія" Названі лауреати "Еммі-2025": найбільше нагород — у серіалу "Студія" Український фільм "За Перемогу!" виграв у конкурсній програмі кінофестивалю в Торонто Український фільм "За Перемогу!" виграв у конкурсній програмі кінофестивалю в Торонто
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.