Івано-Франківськ заборонив електросамокати у центрі міста

У середмісті Івано-Франківська заборонили рух електросамокатів, електровелосипедів та іншого індивідуального електротранспорту. Відповідне рішення ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху, повідомив заступник мера Михайло Смушак.

Заборона діятиме на таких вулицях: Січових Стрільців, Гетьмана Мазепи, Галицька, Станіславська, Шеремети, Вірменська, Левка Лук’яненка, Грушевського, Вагилевича. На всіх в’їздах до цих зон планують встановити відповідні дорожні знаки, що заборонятимуть рух індивідуального електротранспорту й обмежуватимуть швидкість.

Компанії, що надають послуги прокату електросамокатів, зобов'язані заблокувати можливість їх використання у зазначених зонах. Також вони мають автоматично обмежувати швидкість своїх пристроїв до 10-15 км/год на прилеглих до пішохідної зони територіях.

Окрім цього, патрульна поліція та муніципальна інспекція "Добродій" посилять контроль за дотриманням заборони. Міська влада також проведе інформаційну кампанію серед містян під гаслом "Пішохідна зона – для людей, а не для транспорту!".