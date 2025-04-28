Кинуті на дорозі самокати створюють небезпеку для незрячих людей: Bolt закликали унормувати паркування

Благодійна організація "БФ Фундація 03:00" закликала людей не лишати самокати посеред дороги та звернулася до компанії Bolt із закликом запровадити можливість лишати самокати лише у спеціально визначених для цього місцях.

Річ у тім, що незрячим людям важко пересуватися тротуарами, на яких хаотично розкидані самокати. У свою чергу фундація готова проконсультувати та підтримати Bolt у цьому питанні.

Як пише "Хмарочос", Bolt відреагував на пост і пообіцяв зайнятися цим питанням. Фундація сподівається, що компанія стане прикладом для інших операторів, продемонструвавши свою свідомість, проактивність і прогресивний підхід до турботи про клієнтів.

На думку команди фундації, проблема виникла через кілька основних причин. По-перше, це недосконале міське планування: тротуари часто вузькі, заблоковані автомобілями та не мають інфраструктури для мікромобільного транспорту. По-друге, відсутність чіткого регулювання: законодавство довго не встановлювало конкретних правил для паркування самокатів, обмежуючись лише рекомендаціями, що не мали обов’язкової сили.

Крім того, бізнес-модель free-floating дозволяє залишати самокати будь-де, що зручно для користувачів, але створює хаос у публічному просторі. Також є проблема низької культури користування: багато хто залишає самокати без урахування наслідків. І, зрештою, відсутність контролю та відповідальності з боку операторів.

Експертка з питань інклюзивності та безбар’єрності Ніна Мацюк, відзначає, що ця проблема є актуальною не тільки для людей з порушеннями зору. Самокати можуть блокувати прохід для людей на інвалідних візках, ускладнювати доступ до пандусів, а батьки з дитячими колясками стикаються з додатковими труднощами через необхідність обходити перешкоди.

Фундація "03:00" вже кілька років працює над покращенням доступності міст для людей з порушеннями зору та курує проєкт Музею в темряві "03:00".