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Російський дрон влучив у Харківський художній музей: пошкоджено пам'ятку початку ХХ століття

Ірина Маймур 15 червня 2026
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Увечері 14 червня російський ударний безпілотник влучив у дах Харківського художнього музею, який є пам'яткою архітектури місцевого значення. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Після влучання виникла пожежа, яка охопила понад 1200 м² будівлі. За даними ДСНС Харківщини, до гасіння та евакуації музейних експонатів долучилися рятувальники, комунальні служби, представники міської влади, волонтери й містяни.

Найцінніші музейні предмети евакуювали ще у 2022 році, розповіла «Суспільному» головна зберігачка фондів Харківського художнього музею Віра Ярова. Водночас частина колекції, яка налічує понад 26 тисяч предметів, залишалася в будівлі. Оцінити, наскільки вона постраждала і якими є масштаби пошкоджень будівлі, можна буде після огляду приміщень.

Музей розташований у будівлі початку ХХ століття, спроєктованій архітектором Олексієм Бекетовим. До удару вона була однією з найкраще збережених його робіт.

Будинок вирізняється багатим декором фасаду та значною мірою зберіг автентичну структуру й інтер’єри. Зокрема, всередині збереглися дерев’яні перегородки.

Харківський художній музей є одним із найбільших художніх музеїв України. Його колекція охоплює твори українського та західноєвропейського образотворчого й декоративно-ужиткового мистецтва.

Фото: Суспільне; ДСНС Харківщини
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