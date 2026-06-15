У Великій Британії дітям до 16 років заборонять соцмережі

Уряд Великої Британії планує заборонити соцмережам надавати послуги користувачам, яким не виповнилося 16 років. Обмеження мають охопити Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook і X та можуть набути чинності навесні 2027 року, йдеться на сайті британського уряду.

Відповідні правила планують подати на розгляд парламенту до Різдва 2026-го.

Заборона стосуватиметься «платформ для взаємодії користувачів між собою, метою яких є забезпечення соціального спілкування, які дозволяють публікувати матеріали та використовують алгоритми». Водночас месенджери WhatsApp і Signal до переліку включати не планують.

Відповідальність за дотримання правил покладуть на технологічні компанії. Уряд також хоче запровадити посилені механізми перевірки віку, щоб ускладнити неповнолітнім обхід обмежень.

Британський медіарегулятор Ofcom має дослідити ефективні способи підтвердження віку користувачів і підготувати стратегію контролю за виконанням нових правил. Уряд пообіцяв забезпечити регулятора необхідним фінансуванням.

Окремі обмеження запровадять для ширшого кола онлайн-сервісів, зокрема ігрових платформ. Імовірно, йдеться про стримінгові платформи Twitch, Kick та інші. Користувачам до 16 років планують заблокувати проведення прямих трансляцій і можливість спілкуватися з незнайомими людьми.

Для 16- і 17-річних ці функції будуть вимкнені за замовчуванням. Уряд пояснює це прагненням уникнути різкого скасування захисних налаштувань після досягнення 16 років.

Також розглядають нічні обмеження на користування онлайн-сервісами та паузи в нескінченному гортанні стрічки для користувачів до 18 років. Докладніше про ці заходи уряд планує повідомити в липні.

Окремі правила стосуватимуться ШІ-чатботів. Сервіси, що імітують романтичні стосунки з користувачами, повинні будуть встановити мінімальний вік 18 років. Подібні інтимні функції обмежать для неповнолітніх і в інших ШІ-чатботах.

Прем’єр-міністр Кір Стармер пояснив рішення необхідністю захистити дітей від шкідливого контенту, онлайн-переслідувань і функцій, які заохочують тривале користування платформами. За його словами, нові правила мають «повернути дітям дитинство».

Перед оголошенням плану уряд провів консультації, у яких узяли участь понад 116 тисяч батьків, дітей і фахівців. Понад 83 % батьків заявили, що ризики соціальних мереж переважають їхні переваги, а 90 % підтримали встановлення мінімального віку в 16 років для доступу до соцмереж.