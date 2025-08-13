У Києві рятують пошкоджені обстрілом твори мистецтва академії Бойчука

У Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, яка постраждала від ракетного удару 25 березня 2024 року, стартував практичний семінар із порятунку культурної спадщини. Про це повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України.

Внаслідок атаки було пошкоджено центральну частину корпусу академії, особливо постраждали дипломні роботи та творчі доробки студентів. Заступник міністра культури Сергій Бєляєв та фахівці Національного науково-дослідного реставраційного центру провели обстеження творів мистецтва.

Частина робіт була втрачена через замокання та фізичні пошкодження. Семінар за підтримки ЮНЕСКО готує фахівців до екстрених ситуацій, навчаючи їх порятунку та консервації пошкоджених предметів. До ініціативи долучилися Агенція стійкості культури, Музей Революції Гідності та інші організації.

Студентські роботи другої половини ХХ століття та сучасні твори, які становлять цінність для історії мистецької освіти, після консервації повернуть до колекції академії.

