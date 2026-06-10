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Митці видали збірку нот «Музичні історії України» — передмову написав Стівен Фрай

Артем Черничко 10 червня 2026
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Митці видали збірку нот «Музичні історії України» — передмову написав Стівен Фрай

Українська композиторка та піаністка Марія Яремак у співавторстві з ілюстраторкою Олександрою Дікою та фотографом Павлом Яремаком випустила двомовне видання «Музичні історії України». Проєкт об'єднує авторську фортепіанну музику, ілюстрації та фотографії, натхнені українським фольклором і легендами.

Збірка містить 20 фортепіанних творів різного рівня складності — від початкового до професіонального. Серед них — авторські переосмислення відомих народних пісень та обрядових мелодій, зокрема «Щедрик», «Пливе кача», «Подоляночка», «Ніч яка місячна» та «Ой, ходить сон». До кожної композиції додається аудіозапис.

Візуальна частина книги складається з оригінальних малюнків Олександри Дікої з фольклорними образами (зокрема, Мавки та Подоляночки) і пейзажних фотографій Павла Яремака. Текст у виданні продубльовано українською та англійською мовами.

Проєкт отримав міжнародну підтримку: передслово до книги написав британський актор і письменник Стівен Фрай. Також видання підтримали голлівудська композиторка і лауреатка премії «Греммі» Пенка Кунева, композитор серіалу «Чорне дзеркало» Стюарт Ерл та монтажер фільмів про Гаррі Поттера Мік Одслі.

Книга розрахована на учнів і викладачів музичних шкіл, професійних виконавців, а також ширшу авдиторію, що цікавиться українською культурою.

Зображення надані авторами проєкту
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