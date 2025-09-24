Одеський санаторій «Чорне море» врятували від забудови — завдяки тиску громади

Артем Черничко
Одеська міська рада не підтримала рішення про передачу 6 гектарів землі колишнього санаторію «Чорне море» приватній компанії під забудову. Це сталося завдяки активному спротиву громади та широкому розголосу, повідомили в ГО «Волонтерський рух “Спільна МЕТА”».

Рішення про передачу ділянки в оренду на 10 років компанії «Платан Плюс» не набрало необхідної кількості голосів. З 47 депутатів лише 20 проголосували «за», 2 – «проти», 1 – утримався, а 24 – не голосували. Через це спроба віддати одну з останніх рекреаційних територій біля моря під забудову провалилася.

Активісти ще до голосування попереджали, що під формулюванням «оздоровчий комплекс» у місті часто ховається житлова забудова. Правозахисники вважають, що у разі ухвалення рішення, санаторій, який понад 75 років служив одеситам, могли б не відновити, а територію – забудувати.

Санаторій «Чорне море» розташований на 13-й станції Великого Фонтану, на провулку Дачний, 2. Зараз це руїни, але на його території знаходиться понад 200 дерев та кілька історичних будівель, зокрема «Дача Мандражі», яку намагаються включити до списку пам’яток архітектури.

«Наступна фаза – це конструктивне обговорення, – кажуть у ГО. – Ми вимагаємо публічних консультацій за участі громади, ПрАТ "Платан Плюс" та міської влади. Треба з’ясувати, що планується на цій території й отримати гарантії, що там не зведуть житловий комплекс, а рекреаційна зона збережеться».

Фото і зображення: ГО «Волонтерський рух “Спільна МЕТА”»

Опубліковано: 24 вересня 2025
