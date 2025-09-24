Київський фунікулер повністю відреставрують — але спочатку обстежать за 1,6 млн грн

Комунальне підприємство «Київпастранс» розпочало підготовку до повної реставрації фунікулера, оголосивши тендер на його візуальне та інструментально-технічне обстеження. Очікувана вартість робіт — 1,6 мільйона гривень.

Фото: КМДА

У «Київпастрансі» наголошують, що щорічні планові ремонти допомагають підтримувати стабільну роботу фунікулера, проте для збереження його історичної цінності та адаптації до сучасних вимог необхідна комплексна реставрація.

У межах обстеження, яке має завершитися до кінця 2025 року, фахівці проведуть детальну оцінку всіх елементів фунікулера, зокрема станцій, підпірної стіни, колій та інженерних мереж. За допомогою спеціального обладнання вони точно визначать технічний стан усіх конструкцій.

За результатами робіт буде розроблено проєкт реставрації, який збереже автентичний вигляд фунікулера та зробить його зручнішим і безпечнішим для пасажирів.

Нагадаємо, 23 серпня столичний фунікулер відновив роботу після щорічного планового ремонту.

Опубліковано: 24 вересня 2025
