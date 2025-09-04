У Лісабоні фунікулер зійшов із рейок — загинули 15 людей

У Португалії оголошено день національної жалоби після трагічного інциденту в Лісабоні, де з рейок зійшов і розбився фунікулер “Глорія” (Elevador da Glória). Внаслідок аварії загинуло щонайменше 15 людей, ще 18 отримали поранення.

Про це повідомляє The Guardian.

Катастрофа сталася 3 вересня близько 18:00 за місцевим часом. За словами очевидців, жовто-білий вагон втратив керування та на великій швидкості скотився вниз крутим схилом, врізавшись у будівлю. На кадрах з місця події видно, що металевий вагон сильно понівечений.

Екстрені служби прибули на місце катастрофи та приблизно за дві години змогли витягти всіх постраждалих з-під уламків. Серед загиблих є іноземні громадяни, однак їхні особи та громадянство поки що не розголошують.

Мер Лісабона Карлуш Моедаш назвав цей день трагічним для міста. Прокуратура вже розпочала розслідування, щоб встановити причину аварії.

Фунікулер, який відкрили ще в 1885 році і який має статус національної пам'ятки, належать муніципальній компанії Carris. Там заявили, що всі протоколи технічного обслуговування виконувалися. Попри це, міська рада призупинила роботу всіх інших фунікулерів для проведення негайних інспекцій.

Фото: Erik Cooper / Wikimedia Commons