КМДА виявила незаконні роботи на пам'ятці в центрі Києва

355
Артем Черничко
Департамент охорони культурної спадщини КМДА повідомив про виявлення несанкціонованих будівельних робіт у флігелі 1898 року, розташованому за адресою: вул. Євгена Чикаленка, 31Б.

Інспекція ДОКС здійснила перевірку на об'єкті. Було зафіксовано факт проведення будівельних робіт усередині будівлі, яка має охоронний статус як об'єкт культурної спадщини.

За результатами інспектування складено акт візуального обстеження, а також вручено повідомлення з вимогою негайно припинити роботи і надати всі наявні документи.

У ДОКС нагадали, що будь-які роботи на об’єктах культурної спадщини можливі виключно на підставі дозволу та погодження відповідної проєктної документації. За порушення пам’яткоохоронного законодавства передбачена відповідальність.

Фото: ДОКС

Опубліковано: 25 вересня 2025
