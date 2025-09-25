У Лондоні 700-річну церковну вежу підвісили на 14 метрів над котлованом

У Лондоні 700-річну церковну вежу тимчасово підвісили на висоті 14 метрів над котлованом будівельного майданчику. Такий маневр здійснили, щоб безпечно вилучити понад 125 тисяч тонн ґрунту для фундаменту майбутнього офісного хмарочоса 50 Fenchurch Street. Про це пише Dezeen.

Вежа, відома як All Hallows Staining, має охоронний статус першого ступеню. Для підтримки середньовічної кам'яної споруди використали чотири сталеві колони.

Крім підвішування вежі, було демонтовано та розібрано крипту церкви, яка має окремий охоронний статус другого ступеню. Крипту буде відновлено на місці під час будівництва підземних рівнів нового офісного центру.

Проєкт 50 Fenchurch Street, розроблений студією Eric Parry Architects у співпраці з інженерною фірмою Arup, передбачає будівництво 36-поверхового хмарочоса з вертикальною зеленою стіною на фасаді.

Завершення будівництва очікується у 2028 році. Після цього історична кам'яна вежа стане центральним елементом нового громадського простору.

Фото: Amy Peacock. Візуалізації: Binyan