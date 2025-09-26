У книгарнях з’явився зін про традиційні розписи України

Дизайнери Денис Гончерук і Данило Шульга створили «Розпис зін», в якому досліджують українські традиційні розписи і те, як їх втілюють у сучасному дизайні.

Зін розповідає про розписи різних регіонів України: петриківський, косівський, самчиківський, опішнянський, бубнівський і кримськотатарський орнек.

«Це не просто збірка візуальних робіт, а маніфест-дослідження: про розпис як живу систему візуального коду — кольорів, форм і ритмів. Ми досліджуємо, як він проявляється в різних регіонах України, як його бачать і переосмислюють українці сьогодні», — зазначають автори зіну.

Зін містить 78 сторінок візуальних і текстових есеїв про український розпис.

Знайти примірники можна у київських магазинах Readellion, «Збірка» і «Фундамент», а також у львівському книжковому шоурумі BLACKBOX.

Фото: «Розпис зін»