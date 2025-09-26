У книгарнях з’явився зін про традиційні розписи України

262
Дар'я Нагорна
share share

Дизайнери Денис Гончерук і Данило Шульга створили «Розпис зін», в якому досліджують українські традиційні розписи і те, як їх втілюють у сучасному дизайні.

Зін розповідає про розписи різних регіонів України: петриківський, косівський, самчиківський, опішнянський, бубнівський і кримськотатарський орнек.

«Це не просто збірка візуальних робіт, а маніфест-дослідження: про розпис як живу систему візуального коду — кольорів, форм і ритмів. Ми досліджуємо, як він проявляється в різних регіонах України, як його бачать і переосмислюють українці сьогодні», — зазначають автори зіну.

Зін містить 78 сторінок візуальних і текстових есеїв про український розпис.

Знайти примірники можна у київських магазинах Readellion, «Збірка» і «Фундамент», а також у львівському книжковому шоурумі BLACKBOX.

Фото: «Розпис зін»

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 26 вересня 2025
share share
Кондитерка створила лімітовані кекси на честь нового альбому Тейлор Свіфт Кондитерка створила лімітовані кекси на честь нового альбому Тейлор Свіфт Ресторан у центрі Львова збудував терасу біля пам'ятки — влада вимагає знесення Ресторан у центрі Львова збудував терасу біля пам'ятки — влада вимагає знесення У США створили пристрій для татуювань на основі ШІ У США створили пристрій для татуювань на основі ШІ Телеканал Fox перезапускає культовий серіал «Рятувальники Малібу» Телеканал Fox перезапускає культовий серіал «Рятувальники Малібу»
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.