Студія A24 випустила перший трейлер фільму, у якому Роберт Паттінсон зіграє ловця педофілів

Студія A24 випустила перший тизер фільму «Прайм-тайм», у якому Роберт Паттінсон зіграє культового телеведучого Кріса Гансена, пише Variety.

Стрічку знімає режисер Ленс Оппенгайм, відомий за документальним серіалом «Ren Faire». У фільмі також зіграють Меррітт Вівер, Скайлер Гісондо та Фібі Бріджерс.

Події «Прайм-тайм» розгортаються у 2006 році в період піку популярності шоу «Спіймати хижака», де журналісти разом із поліцією влаштовували спецоперації проти чоловіків, які намагалися зустрітися з неповнолітніми.

У Variety припускають, що фільм може торкатися одного з найгучніших скандалів навколо шоу. У 2006 році помічник окружного прокурора Техасу Білл Конрадт наклав на себе руки, коли поліція та знімальна група NBC прибули до його будинку в межах одного з розслідувань шоу.

Саме шоу виходило з 2004-го до 2007 року і стало одним із найвідоміших телевізійних феноменів свого часу. Маючи лише 20 епізодів, воно залишилося частиною попкультури завдяки вірусним фрагментам і мемам у YouTube.

Продюсерами «Прайм-тайм» виступили, зокрема, сам Роберт Паттінсон та Фред Бергер, який працював над стрічкою «Ла-Ла Ленд». Прем’єра фільму запланована на осінь 2026 року.