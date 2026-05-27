Автора коміксів Стена Лі «воскресять» за допомогою ШІ — сценарист озвучуватиме книги

Померлого у 2018 році автора коміксів Marvel Стена Лі «повернуть» за допомогою штучного інтелекту. Компанія ElevenLabs уклала угоду зі Stan Lee Universe, щоб відтворити голос і зовнішність легендарного сценариста, пише Deadline.

Стен Лі вважається однією з ключових фігур в історії Marvel. Разом із художниками Джеком Кірбі та Стівом Дітко він створив персонажів, які згодом стали основою сучасної попкультури. Серед його робіт — Людина-павук, Залізна людина, Халк, Доктор Стрендж, Фантастична четвірка та Люди Ікс.

Клонований голос Лі, створений на основі архівних записів, використовуватимуть у застосунку Eleven Reader. Там він озвучуватиме свої улюблені книги в межах проєкту Stan Lee Book of the Month Club. Першою стане «Острів скарбів», а протягом року планують випустити ще 11 адаптацій.

Окрім цього, голос Стена Лі з’явиться на платформі Iconic Voice Marketplace, де користувачі зможуть отримувати доступ до його голосу для створення комерційного контенту.

Компанія також дозволить використовувати його цифрову зовнішність через ElevenLabs Image & Video Marketplace, зокрема для створення камео у стилі його появ у фільмах Marvel.

Представник Stan Lee Universe Чез Рейні заявив, що Лі завжди хотів бути ближчим до фанатів, і тепер шанувальники зможуть чути його голос, читаючи історії.

Фото: pinguino k / Wikimedia Commons
