До Дня Києва у столиці проведуть безкоштовні екскурсії на автобусі-кабріолеті

Український бренд одягу CHER’17 анонсував проведення благодійної ініціативи до Дня Києва. 30 та 31 травня містом курсуватиме двоповерховий автобус-кабріолет Kyiv Express, який здійснюватиме безкоштовні екскурсії знаковими локаціями столиці.

Маршрут тривалістю понад 40 хвилин стартуватиме від Площі Українських Героїв. Далі автобус прямуватиме повз Червоний корпус КНУ імені Тараса Шевченка до Золотих воріт, після чого вирушить на Михайлівську площу, Хрещатик та Паркову алею, доїде до монумента «Батьківщина-мати» і повернеться на початкову точку.

Автобус Kyiv Express курсуватиме 30 та 31 травня, здійснюючи чотири рейси на день: о 13:00, 15:00, 17:00 та 19:00.

Екскурсії є безкоштовними для всіх охочих. Посадка пасажирів здійснюватиметься за принципом живої черги. Максимальна місткість автобуса на один рейс становить 60 людей.

Захід має благодійну мету: під час екскурсій команда бренду збиратиме донати на підтримку фонду «Діти Героїв», який опікується дітьми, що втратили батьків унаслідок війни.

Паралельно до свята бренд випускає лімітовану серію футболок із принтом «I LOVE KYIV». Також серед пасажирів, які опублікують фото чи відео з поїздки в соцмережах із відповідним тегом бренду, розіграють п'ять сертифікатів на шопінг.