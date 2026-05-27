У Тайвані відкрили найдовший у світі асиметричний вантовий міст

Іван Назаренко 27 травня 2026
У Тайвані відкрили міст Данцзян — найдовший у світі вантовий міст із однією опорою та асиметричною конструкцією. Проєкт створило архітектурне бюро Zaha Hadid Architects, пише designboom.

Міст перетинає гирло річки Тамсуй і з’єднує райони Тамсуй та Балі у Новому Тайбеї. Його головний проліт має 450 метрів, а загальна довжина конструкції — 920 метрів.

Головна особливість мосту — лише одна бетонна опора заввишки 200 метрів, від якої розходяться ванти. Архітектори пояснюють, що така конструкція дозволила не перекривати панорамний вид на річку й знамениті заходи сонця над Тамсуєм.

Міст отримав 71-метрову платформу з автомобільними смугами, пішохідними та велосипедними доріжками, а також простором для майбутнього продовження лінії легкорейкового транспорту.

Проєкт також розрахований на сильні землетруси — конструкція має витримувати поштовхи магнітудою понад 7 балів. Для цього інженери використали систему демпферів, спеціальні підшипники та гумові елементи, які гасять вертикальні й горизонтальні навантаження.

Будівництво мосту почалося у 2019 році після того, як Zaha Hadid Architects перемогло у міжнародному конкурсі у 2015-му.

Очікується, що новий міст скоротить час поїздок через річку приблизно на 25 хвилин і частково розвантажить старий міст Гуанду вище за течією.

Фото: 中華民國總統府 / Wikimedia Commons
