Кияни просять прибрати всю рекламу з метро — петиція

50
Артем Черничко
share share

На сайті Київської міської ради 6 жовтня зареєстровано петицію з вимогою повністю заборонити розміщення комерційної реклами у поїздах та на станціях Київського метрополітену.

Надмірна кількість рекламних банерів і плакатів створює візуальний шум, псує архітектурний вигляд станцій, а також негативно впливає на психологічний комфорт пасажирів, зазначає автор ініціативи Андрій Манзюк.

«Метро — це обличчя столиці, частина її культурної спадщини та щоденне середовище для сотень тисяч людей. Ми вважаємо, що простір підземки має бути чистим, впорядкованим і вільним від нав’язливої реклами», — йдеться у зверненні.

Натомість автор пропонує використовувати звільнені від реклами площі для розміщення соціальної, культурної або туристичної інформації, яка приноситиме реальну користь громаді.

Для того, щоб петицію розглянула Київрада, вона має набрати 6000 підписів протягом 60 днів.

Фото: «Команда-А»

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 06 жовтня 2025
share share
Air Canada вводить безкоштовне пиво та вино в економкласі на всіх рейсах Air Canada вводить безкоштовне пиво та вино в економкласі на всіх рейсах Київські замальовки. Випуск 6 Київські замальовки. Випуск 6 У Києві пропонують перейменувати вулицю на честь партизанського руху «АТЕШ» У Києві пропонують перейменувати вулицю на честь партизанського руху «АТЕШ» У Києві суд залишив «Будинок Незалежності» на Софійській площі без статусу пам’ятки У Києві суд залишив «Будинок Незалежності» на Софійській площі без статусу пам’ятки
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.