Кияни просять прибрати всю рекламу з метро — петиція

На сайті Київської міської ради 6 жовтня зареєстровано петицію з вимогою повністю заборонити розміщення комерційної реклами у поїздах та на станціях Київського метрополітену.

Надмірна кількість рекламних банерів і плакатів створює візуальний шум, псує архітектурний вигляд станцій, а також негативно впливає на психологічний комфорт пасажирів, зазначає автор ініціативи Андрій Манзюк.

«Метро — це обличчя столиці, частина її культурної спадщини та щоденне середовище для сотень тисяч людей. Ми вважаємо, що простір підземки має бути чистим, впорядкованим і вільним від нав’язливої реклами», — йдеться у зверненні.

Натомість автор пропонує використовувати звільнені від реклами площі для розміщення соціальної, культурної або туристичної інформації, яка приноситиме реальну користь громаді.

Для того, щоб петицію розглянула Київрада, вона має набрати 6000 підписів протягом 60 днів.

Фото: «Команда-А»