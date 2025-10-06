У Чехії архітектори звели оглядову вежу з контейнерів

Артем Черничко
Архітектурна студія Atelier-r завершила проєкт Lookout Above Litomyšl – оглядову вежу в чеському місті Літомишль, зведену з двох транспортних контейнерів. Про це пише Dezeen.

Конструкція на околиці міста утворена з двох контейнерів: один виконує роль оглядового майданчика (покладений на бік), а другий слугує вертикальною вежею.

Об'єкт став частиною міського проєкту «Напрямки подорожей», мета якого — заохотити туристів досліджувати навколишню природу. З ділянки відкривається вид на центр міста та Літомишльський замок — об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Рішення використати переобладнані контейнери було викликане обмеженим бюджетом і вимогою, щоб конструкцію можна було легко демонтувати у майбутньому.

Для міцності контейнери посилили сталевою конструкцією, яка сформувала внутрішні сходи. Горизонтальний контейнер під невеликим кутом підіймається вгору, створюючи «відчуття левітації». Щоб підкреслити автентичність, студія залишила сталеві поверхні неочищеними і непофарбованими, зберігши навіть логотип кавової мережі Tchibo.

На вершині вежі розмістили художній твір «Мікадо» скульптора Яна Достала. Скульптура з тонких металевих стрижнів не лише прикрашає об'єкт, але й служить громовідводом.

Фото: Atelier-r

Опубліковано: 06 жовтня 2025
